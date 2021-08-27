انتهاء الاختبارات الحكومية لقاذف القنابل الروسي الحديث "بلقان"

قاذف القنابل الروسي الحديث "بلقان" عيار 40 ملم جاهز لإنتاجه على دفعات.

وقد انتهت اختباراته الحكومية. أعلن ذلك المدير التنفيذي لشركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، على هامش منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني، مضيفا أن شركة "بريبور" الروسية جاهزة لإنتاجه على دفعات.

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أما وزارة الدفاع فيمكن أن تشتريه بعد أن تصدر الحكومة الروسية ترخيصا بتزويد الأجهزة الأمنية به.

مع ذلك فإن بعض البلدان الأجنبية اهتمت، حسب كوتشكين، بقاذف القنابل الروسي الجديد وتتطلع لعقد صفقات خاصة بتوريده.

يذكر أن "بلقان" هو قاذف القنابل المضاد للمشاة من طراز " 6 إس 19". وقد ازداد مدى إطلاق النيران منه بنسبة 25% . أما قدرته النارية فازدادت ضعفا، مقارنة بقاذفي القنابل عيار 30 ملم من طراز "آ غي إس – 17" (بلاميا) و "آ غي إس – 30".

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: روسيسكايا غازيتا