علماء من نيويورك يقولون إنهم حددوا بدقة الطفرة الجينية التي ربما تكون قد أدت "لفقدان البشر للذيل"

هل ما زلنا نتطور؟ علماء أمريكيون يعلنون اكتشاف جين قد يكون مسؤولا عن فقدان "ذيل البشر".. ودراسات تظهر أن المزيد من البشر ينمو لديهم شريان إضافي، ومتوسط أطوال الشعب الهولندي يتراجع.

فريق من العلماء في نيويورك يقولون إنهم حددوا بدقة الطفرة الجينية التي ربما تكون قد أدت "لفقدان البشر للذيل".

عندما أجرى العلماء هذا التعديل الجيني على الفئران، لم تنمو ذيول هذه الحيوانات، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي في موقع www.biorxiv.org.

من ناحية أخرى..

ظهرت في الآونة الأخيرة دراسات جديدة يبدو منها وكأن البشر لا يزالون يتطورون، فوفقا لباحثين من جامعة فليندرز وجامعة أديلايد في أستراليا، يبدو أن المزيد من البشر حاليا بدأ ينمو لديهم شريان إضافي.

وكشف باحثون أن متوسط أطوال الشعب الهولندي تراجع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، رغم أنهم لا يزالون الشعب الأطول على وجه الأرض، رجالا ونساء، حتى مع هذا التراجع.

إذا..

هل ما زلنا نتطور كبشر؟

وهل تتغير قصة أصول البشر مع استمرار هذه الاكتشافات؟

وأسئلة أخرى ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الخبير رمزي فودة، رئيس جمعية المهندسين الوراثيين من عمان في الأردن.

لمتابعة اللقاء كاملا: