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خارطة ثلاثية الأبعاد مذهلة للكابلات البحرية التي تربط الكرة الأرضية

العلوم والتكنولوجيا

خارطة ثلاثية الأبعاد مذهلة للكابلات البحرية التي تربط الكرة الأرضية
Gettyimages.ru Bernt Ove Moss / EyeEm
كوكب الأرض
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توضح خارطة ثلاثية الأبعاد أميالا من الكابلات المتواجدة في قاع المحيط، والتي تتضمن عالما من المعلومات المندفعة عبرها.

وتُظهر الخارطة المذهلة كيف أن عالمنا غارق في الكابلات تحت الأمواج، بمئات من كابلات الألياف الضوئية التي تربط الكوكب بشبكة من المعلومات شديدة الترابط.

وصُورت البيانات بواسطة المبرمج تايلر مورغان وول، باستخدام مخطوطة بسيطة وبرنامج GeoJSON (تنسيق مفتوح المصدر لتصور الميزات الجغرافية).

وتأتي البيانات المستخدمة في إنشاء الخارطة من Submarine Cable Map، وهو موقع إلكتروني تديره شركة TeleGeography، وهي شركة إنتل للبيانات الجغرافية.

ووفقا لـ TeleGeography، هناك 426 كابلا بحريا نشطا في العالم. ويبلغ قطر الكابلات في الغالب قطر خرطوم الحديقة، وهي مملوءة بخيوط بعرض شعرة الإنسان.

وتقع الكابلات في قاع المحيط ويعتقد أنها تمتد لأكثر من 807 آلاف ميل. بعضها قصير جدا، ويربط الجزر عبر بضعة أميال مثل تلك التي تمتد بين إيرلندا والمملكة المتحدة. بينما يبلغ طول الكابلات الأخرى، مثل أحد الكابلات التي تربط آسيا بالولايات المتحدة، أكثر من 10 آلاف ميل.

المصدر: vice

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