فرقاطة صاروخية صغيرة روسية تنزل البحر

ستسلم سفينة "غراد" الصاروخية الجديدة من مشروع 21631 العام المقبل إلى أسطول البلطيق البحري الروسي.

أعلن ذلك رئيس إدارة بناء السفن في سلاح البحرية الروسية إيلياس شيغابوف، في مراسم إنزال سفينة "غراد" في الماء التي أقيمت في معمل "غوركي" بمدينة زيلينودولسك الروسية.

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وقال، شاغابوف إن فرقاطة "غراد" الصاروخية الصغيرة هي السفينة العاشرة ستسلم للبحرية الروسية. وتخدم اليوم 9 سفن صغيرة من هذا النوع في البحرية الروسية وقد أكّدت فاعليتها عند تنفيذ مهام خاصة، بما فيها المهام القتالية في الجمهورية العربية السورية. وأضاف أن فرقاطة "غراد" ستسلم البحرية الروسية نهاية العام المقبل.

يذكر أن الفرقاطات الصغيرة من مشروع 21631 التي صممها مكتب "زيلينودولسك" للتصاميم البحرية تعد سفنا متعددة المهام تعمل في البحر والنهر على حد سواء. وقد تم تزويدها بأسلحة حديثة. وإنها تخصص لحماية المنطقة الاقتصادية للدولة. وتقوم شركة "غوركي" في مدينة زيلينودولسك ببنائها منذ عام 2010.

المصدر: روسيسكايا غازيتا