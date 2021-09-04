بدقة عالية.. أطقم فرقاطة "محج قلعة" الروسية تصيب هدفا جويا ضمن مسابقة "كأس البحر" في إيران

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تمكنت أطقم فرقاطة "محج قلعة" التابعة لأسطول بحر قزوين الروسي من إصابة هدف جوي من الرمية الأولى .

جاء ذلك خلال المرحلة النهائية لمسابقة "كأس البحر" الجارية ضمن الألعاب العسكرية الدولية في ميناء أنزلي الإيراني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية