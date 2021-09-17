في مشهد نادر.. عشرات الحيتان الحدباء تحاصر قاربا في المحيط (فيديو)

صُورت مجموعة ضخمة من أكثر من 100 حوت أحدب وهي تحيط بقارب قبالة ساحل نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هذا التجمع الذي يضم أكثر من 100 حوت أحدب يعتبر مشهدا نادرا لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل في مياه البلاد.

وكان سيمون ميلار، مالك قارب مغامرات، يقود تمرينا تدريبيا جماعيا مع موظفيه عندما رصدوا الحيتان، حيث يمكن رؤيتها وهي تضرب ذيولها في المحيط، وتحاول القبض على الأسماك.

وأوضح سيمون أن "المشهد كان مذهلا. رأينا الحيتان تسبح في جميع أنحاء المنطقة، كانت موجودة في كل مكان. كنا محظوظين جدا".

المصدر: وكالات