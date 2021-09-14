لماذا يتجمّل القمر باللون الأحمر أحيانا؟

من حين لآخر، يضيء القمر السماء ليبدو وكأنه يتحول إلى اللون الأحمر في ظاهرة تعرف باسم "قمر الدم".

وهذه الأقمار هي في الواقع أحداث فلكية نادرة ومذهلة، تترك مراقبي النجوم في حالة من الإثارة.

لماذا يظهر القمر باللون الأحمر؟

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يظهر القمر باللون الأحمر الدموي أثناء الخسوف الكلي للقمر. وهذا لأنه على الرغم من أن ظل الأرض يمنع ضوء الشمس من إضاءة سطح القمر، إلا أن بعض ضوء الشمس لا يزال يصل إلى سطح القمر بشكل غير مباشر عبر الغلاف الجوي للأرض، ما يغمر القمر في وهج أحمر.

وليس لهذا أهمية فلكية خاصة، ولكنه يقدم رؤية مذهلة حقا.

وكانت آخر مرة تحول فيها لون القمر إلى اللون الأحمر، والمعروفة باسم "قمر الدم"، في يناير 2019.

وتزامن ذلك مع ظاهرة القمر العملاق وقمر الذئب الكامل، وحصل على لقب قمر الذئب الدموي العملاق.

ما الذي يسبب قمر الدم؟

ينتج قمر الدم عن تأثير يُعرف باسم تشتت رايلي. وهذا ممكن لأنه أثناء وجود القمر في الظل الكامل، يمر بعض الضوء من الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وينحني باتجاه القمر.

والضوء الوحيد الذي يمكن رؤيته ينكسر من خلال ظل الأرض، ويظهر هذا الضوء باللون الأحمر تماما مثل غروب الشمس.

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ما هو خسوف القمر؟

يحدث خسوف القمر عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس، والذي ينعكس بخلاف ذلك عن القمر.

وهناك ثلاثة أنواع من الخسوف:

- الخسوف الكلي: يحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض. وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، ما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيا في أوقات منتصف الليل .

- الخسوف الجزئي: يحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وبالتالي ينخسف جزء من قرص القمر فقط، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.

- خسوف شبه الظل: يحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، ويصبح بذلك ضوء القمر باهتا من دون أن ينخسف.

ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر.

ولن يحدث الخسوف الكلي التالي للقمر حتى 16 مايو 2022، على الرغم من أنه سيكون هناك خسوف جزئي في 19 نوفمبر 2021، والذي سيكون مرئيا في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأجزاء من أوروبا وآسيا.

المصدر: ذي صن