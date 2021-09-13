هابل يرصد كتلة متلألئة تشبه عرض ألعاب نارية متجمد على بعد 20 ألف سنة ضوئية منا

رصد تلسكوب هابل الفضائي مشهدا كونيا مبهرا لأحد العناقيد الكروية، الواقعة على بعد أكثر من 20 ألف سنة ضوئية من الأرض.

ويعد NGC 6717 عنقودا كرويا، وهو عبارة عن كتلة كروية من النجوم، يصل عددها إلى الآلاف أحيانا، مرتبطة ببعضها البعض بقوة في شكل كروي تقريبا، عن طريق الجاذبية الهائلة التي غالبا ما تجعل المنطقة المركزية للعنقود أكثر كثافة.

The glittering globular cluster NGC 6717 was the subject of our Picture of the Week. Here is a closer look.



Credit: @ESA / @Hubble_Space / @NASA , A. Sarajedini

Music: Andrey Klimkovsky/New Horizons pic.twitter.com/w4A5OqghYS — HUBBLE (@HUBBLE_space) September 10, 2021

وتحتوي العناقيد الكروية على عدد من النجوم في مراكزها أكثر من أطرافها الخارجية، كما توضح صورة هابل بجدارة، حيث تتناقض حواف NGC 6717 ذات الكثافة المنخفضة، بشكل صارخ، مع مجموعة النجوم المتلألئة في المركز، وهو مشهد شبيه لعروض الألعاب النارية المبهرة في السماء.

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وفي حين أن معظم نقاط الضوء التي نراها هي جزء من الكتلة، فإن أكثر النقاط سطوعا في وسط الصورة هي النجوم التي تقع مباشرة بين NGC 6717 ورؤية هابل لها من مدار الأرض.

ويقع العنقود الكروي NGC 6717 في كوكبة القوس، الواقعة في نفس منطقة سماء الليل مثل مركز مجرة ​​درب التبانة، المليئة بالغبار والغازات الممتصة للضوء.

وهذا الامتصاص للضوء، الذي يسميه علماء الفلك "الانقراض"، يجعل دراسة الحشود الكروية بالقرب من مركز المجرة أمرا صعبا.

ولتحديد خصائص NGC 6717، اعتمد علماء الفلك على مزيج من كاميرا Hubble's Wide Field 3 والكاميرا المتقدمة للمسوحات، وهي ترقية أجريت عام 2002، تنظر إلى الأطوال الموجية المرئية والحمراء في مساحات كبيرة من السماء.

المصدر: phys.org