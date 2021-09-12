مجلة أمريكية تتحدث عن ميزة تنافسية "لا يصدق بها" لمقاتلة "كش مات" الشبح الروسية الجديدة

استعرضت مجلة The National Interest الأمريكية أهم المواصفات الفنية والقتالية لمقاتلة الشبح الروسية "كش مات" من الجيل الخامس، وذكرت عددا من مزاياها التنافسية.

وأشار المحلل مارك إبيسكوبوس في مقال له نشر في المجلة اليوم الأحد، إلى أن "كش مات" وهي مقاتلة متعددة الوظائف من الجيل الخامس ذات محرك واحد ومقعد واحد، تتميز الطائرة بسرعة قصوى تبلغ 1900 كيلومتر في الساعة، ونصف قطر تشغيلي يبلغ 3000 كيلومتر أو نصف قطر قتالي يبلغ 1500 كيلومتر، وفقا لما أعلن خلال حفل تقديم الطائرة في معرض "ماكس" للطيران في موسكو هذا العام والتفاصيل التي كشف عنها مسؤولو شركة "روستيخ" الروسية.

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وأضاف أنه يُعتقد على نطاق واسع أن المقاتلة مجهزة بمحرك "إزديليه 30" الروسي الذي طال انتظاره، وتتميز بقمرة قيادة زجاجية حديثة بتصميم مشابه إلى حد كبير لتلك الخاصة بمقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57"الروسية.

يبدو أن الطائرة تأتي بقدرة إقلاع وهبوط قصيرة في نسختها الأساسية، كما أنها مزودة بنظام الدعم اللوجستي "ماتريوشكا" المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أجل إجراءات إصلاح وصيانة مبسطة.

وتماشيا مع غرضها متعدد الوظائف، تتمتع المقاتلة بمجموعة تسليح كبيرة ومرنة مع سعة حمولة تصل إلى سبعة أطنان. وتضم أسلحة "كش مات" صواريخ جو-جو متوسطة وقصيرة المدى وصواريخ جو-أرض من نوع "غروم"، وعددا كبيرا من القنابل الموجهة وغير الموجهة، وصواريخ من سلسلة "إس" وما إلى ذلك.

ويمكن أن تحمل "كش مات" ما يصل إلى خمسة صواريخ جو-جو في حجرات أسلحتها الداخلية أثناء نشرها لدى استخدام نظام الشبح، أو مزيج من الأسلحة في الحجرات الداخلية والخارجية لزيادة الحمولة القتالية في المهام التي لا تتطلب التخفي.

وفي ضوء الدروس المستخلصة من تصميم "سو-57" وتجارب الجيل الخامس المؤلمة لبعض المنافسين الأجانب، يبدو أن الشركة المصنعة تتخذ خطوات لضمان عدم المبالغة في "هندسة" الطائرة. وبدلا من ذلك، تعرض "سوخوي" للزبائن "كش مات" بنسخة نموذجية أساسية إلى حد ما، يمكن البناء عليها من قبل العملاء الأجانب وفقا لرغباتهم في تعديلات أو تحسينات محددة.

ويجري العمل أيضا على نسخة بمقعدين لـ"كش مات"، بالإضافة نسخة مسيرة (بدون طيار).

وبتكلفة تتراوح من 25 إلى 30 مليون دولار، تتمتع "كش مات" بأسعار تنافسية "بشكل لا يصدق"، مما سيساعد هذة المقاتلة في تحقيق غرضها كسلعة مخصصة للتصدير، تتنافس بقوة مع العروض الأجنبية مثل JAS-39 Gripen السويدية وDassault Rafale الفرنسية.

مع ذلك، أشار المقال إلى أن 25-30 مليون دولار يمكن أن تكون نقطة البداية قبل التعديلات الخاصة بالعميل والتي قد تؤدي إلى زيادة السعر.

ومن المتوقع أن تقوم مقاتلة "كش مات" بأول رحلة جوية لها عام 2023، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال على الطائرة في غضون أربع سنوات، على أن يبدأ إنتاجها الصناعي التسلسلي عام 2026.

المصدر: The National Interest