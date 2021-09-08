اليابانيون يحصلون على نسل فأر من الحيوانات المنوية التي نمت من الخلايا الجذعية

حصل العلماء اليابانيون لأول مرة على ذرية فئران من الحيوانات المنوية التي تم إنماؤها من الخلايا الجذعية.

يعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف سيسمح لهم بفهم آلية تكوين الخلايا الجنسية بشكل أفضل، وكذلك تحديد أسباب العقم بشكل أكثر فعالية.

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وتمكن فريق من العلماء اليابانيين في جامعة كيوتو لأول مرة من الحصول على نسل فأر من الحيوانات المنوية التي نمت في أنبوب مختبري من الخلايا الجذعية.

أعلنت ذلك الأربعاء 8 سبتمبر قناة NHK التلفزيونية اليابانية التي قالت إن العلماء قاموا خلال شهر ونصف الشهر بإنماء خلايا الحيوانات المنوية، التي تم الحصول عليها من خلال الجمع بين الخلايا الجذعية وأنسجة خُصيتي القوارض، ما أدى في نهاية المطاف إلى الحصول على ذرية سليمة.

جدير بالذكر أن العلماء لم يتمكنوا من الحصول على حيوانات منوية من الخلايا الجذعية إلا باستخدام طريقة أخرى وهي زرع خلايا مولدة للحيوانات المنوية في الخصيتين.

بعد أن فاز العالم الياباني، شينيا ياماناكا، بجائزة نوبل عام 2012 في علم الفسيولوجيا والطب لقاء بحوثه في مجال الخلايا الجذعية ازداد الاهتمام بالموضوع من جانب المجتمع الياباني والحكومة اليابانية على حد سواء. وتم إعلان الطب التجديدي بمثابة أحد الاتجاهات ذات الأولوية في تطوير العلوم في اليابان.

وتبيّن أن الخلايا الجذعية المستحدثة متعددة القدرات، قد تتحول إلى خلايا من أي نوع، مما يجعل من الممكن نظريا إنماء أنسجة لأعضاء الإنسان المختلفة.

مع ذلك يرى بعض الخبراء، أن زرع تلك الأنسجة يمكن أن يسهم في تطوّر الأورام الخبيثة لدى الإنسان.

المصدر: تاس