نجاح أول عملية في إسرائيل لفصل توأم ملتصق الرأس

نجح أطباء إسرائيليون في فصل توأم فتاتين ملتصقتين عند الرأس تبلغان من العمر عاما واحدا، بعد عملية جراحية نادرة ومعقدة.

وخضعت الشقيقتان اللتان لم تُكشف هويتهما لعملية جراحية، استغرقت 12 ساعة في مركز سوروكا الطبي بمدينة بئر السبع في إسرائيل، الأسبوع الماضي.

وذكر بيان المستشفى، أن العملية تعد نادرة للغاية، وتأتي بعد أشهر من التحضير.

وبعد إجراء العملية، بإمكان التوأم مواجهة بعضهما البعض للمرة الأولى منذ ولادتهما في أغسطس من العام الماضي.

ومن جانبه، قال مدير قسم المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى سوروكا الطبي، ميكي جدعون، في بيان إن "هذه عملية نادرة ومعقدة ،أجريت مثلها حتى الآن في العالم حوالي 20 مرة فقط، ولأول مرة في إسرائيل".

وأضاف جدعون أن نجاح العملية "عزز الإحساس بالرسالة التي جعلتنا أطباء"، إلا أنه حذر من أن "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في عملية تعافي التوأم".

وبدأ الطريق الطويل إلى العملية منذ عدة أشهر، عندما تم إدخال موسعات الجلد والأنسجة تحت فروة رأس الفتاتين، من أجل شد الجلد، مما يسمح للجراحين بإغلاق فروة الرأس بعد انفصالها.

وتم التخطيط للعملية الجراحية المعقدة هذه باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد، وتقنية الواقع الافتراضي، وانشغل في عملية التحضير التي استمرت شهورا ما مجموعه 50 موظفا في المستشفى.

المصدر: CNN