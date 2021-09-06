عالم يحذر من عودة الأمراض القديمة

حذر راي كوون تشونغ، مستشار سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة، الحائز جائزة نوبل للسلام، من عواقب إيقاظ الفيروسات القديمة، لعدم إمكانية التنبؤ بعواقبها، بسبب الاحتباس الحراري.

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ويشير العالم في كلمته في منتدى الشرق الاقتصادي، إلى أن ذوبان الجليد في التندرا والتايغا في سيبيريا، قد يسبب "استيقاظ" الفيروسات القديمة في المنطقة، التي لم يسبق للبشرية أن واجهتها، ومع ذلك يجب أن نكون مستعدين لذلك.

ويذكر أن العلماء الروس، سبق أن أشاروا إلى أنه بسبب الاحتباس الحراري، يمكن ان تظهر على السطح أجزاء من النظم البيئية القديمةـ، فقد سبق أن عثروا على الجمرة الخبيثة في بقايا حيوانات الماموث.

وتجدر الإشارة، إلى أن منتدى الشرق الاقتصادي (2-4 سبتمبر 2021)، المنعقد في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية في فلاديفوستوك، كان مكرسا لفرص الشرق الأقصى الجديدة في عالم متغير.

المصدر: فيستي. رو