"روستيخ": ما من وسيلة في العالم يمكنها التصدي لصاروخ "كنجال" الروسي

أعلن رئيس مؤسسة :"روستيخ" الروسية الحكومية سيرغي تشيميزوف إنه ليست في العالم في الوقت الراهن وسيلة فعالة قادرة على مكافحة صاروخ "كنجال" فرط الصوتي الروسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في فعاليات "ماراثون المعرفة الحديثة" التي أقيمت الأربعاء 1 سبتمبر بمناسبة الاحتفال بيوم المعرفة المصادف بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الروسية.

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وأوضح قائلا إن "كنجال" هو سلاح فائق الدقة يصيب أهدافا على مسافة ألفي كيلومتر، فضلا عن كونه صاروخا فرط صوتي يطير بسرعة هائلة تمنع العدو من اعتراضه.

ولا يوجد في العالم في الوقت الراهن، حسب تشيميزوف، صاروخ أو دفاع جوي أو صاروخ مضاد بمقدوره مقاومة "كنجال" الروسي.

يذكر أن "كنجال" عبارة عن منظومة جوية مقاتلة تضم صاروخ "كنجال" فرط الصوتي وطائرة "ميغ – 31 كا" التي تحمله على ارتفاع عال.

يذكر أن هناك منطقة عسكرية وحيدة في جنوب روسيا يتوفر في قوامها سرب من طائرات "ميغ – 31" المزودة بصواريخ "كنجال.

المصدر: تاس