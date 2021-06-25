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وصول حاملات "كينجال" إلى قاعدة حميميم في سوريا

فيديوهات

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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوثق وصول مقاتلتين حديثتين من طراز "MiG-31K" قادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وحسب الوزارة فإن نقل المقاتلتين جاء كجزء من التدريبات في البحر الأبيض المتوسط بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية التي تنطلق اليوم الجمعة. 

وصاروخ "كينجال" أي الخنجر باللغة الروسية فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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