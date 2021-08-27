درون روسي بعيد المدى يزوّد بصواريخ فائقة الدقة

قال الخبير العسكري، دميتري ليتوفكين إن إمكانيات درون "إينوخوديتس – رو" الروسي الجديد تسمح له بالبقاء في الجو لمدة 24 ساعة والتحليق إلى مسافة تعادل نصف الممر البحري الشمالي.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "سبوتنيك" الروسية حيث قال إن الدرون الروسي بمقدوره تنفيذ مهام الاستطلاع ومنع العدو من اختراق سيادة حدود الدولة الروسية مستخدما أسلحته.

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فيما قال، دميتري درياغين، رئيس الفرع في شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة في بطرسبورغ، في مقابلة مع تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا" إن إمكانات درون "إينوخوديتس – رو" يمكن أن تزداد في حال يحمل أسلحة فائقة الدقة، وبالأخص صواريخ جو - أرض الموجهة.

وتم عرض الأسلحة التي يسلح بها درون "إينوخوديتس – رو" في منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني، وهي أسلحة مزودة بالذكاء الاصطناعي تستطيع، حسب الخبير ليتوفكين، أن تدمر أهدافا متحركة وثابتة بدقة فائقة.

يذكر أن درون "إينوخوديتس – رو" (وله كذلك اسم آخر "سيريوس") عبارة عن طائرة مسيرة كبيرة الحجم ذات محركين، ويبلغ وزنه عند الإقلاع 2500 كيلوغرام.

هذا وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن الجيش الروسي سيتسلم درون "إينوخوديتس – رو" بحلول عام 2023.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: سبوتنيك