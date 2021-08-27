منتدى "الجيش - 2021" يكشف عن نموذج مطور لدبابة "أرماتا"

تشارك دبابات "تي – 14" المصنعة على أساس منصة المدرعات الروسية "أرماتا" في برنامج منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني.

وقد أثار عرضها ضجة كبيرة ضمن ضيوف المنتدى الذين أتيحت لهم لأول مرة فرصة للاطلاع على خصوصيات تصميمها.

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واتضح أن النموذج الذي تم الكشف عنه في المنتدى يختلف عن نماذج عرضت منذ أعوام وحتى منذ عام واحد. وتبيّن أن وزن الدبابة ليس 48 طنا، كما ذكر سابقا، بل 55 طنا.

وبلغ طولها 10.8 متر، عرضها 3.9 متر، ارتفاعها 3.3 متر. وتستخدم الدبابة مدفعا من عيار 125 ملم. فيما أعلن مصمموها أن هذا المدفع يمكن استبداله بمدفع آخر ذي عيار أكبر.

وما زالت قدرة محرك الدبابة 1500 حصان وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 80 كيلومترا. ويمكن أن تسير الدبابة إلى مسافة 500 كلم دون أن تزود بالوقود.

وتم تزويد النموذج الجديد للدبابة بأجهزة الحماية الدينامية من جيل جديد.

وقد طرأت بعض التعديلات على جنزير الدبابة حيث ظهرت دواليب مطورة. واكتشف ضيوف المنتدى تحت مدفع الدبابة ثقب يمكن أن يستخدم لتركيب رشاش إضافي.

وقال مصممو الدبابة إن النموذج الذي تم عرضه في المنتدى سيسلم وحدات الجيش الروسي دون أن تطرأ عليه أية تعديلات.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: روسيسكايا غازيتا