الحكومة الروسية تعلن انتهاء اختبار دبابة "أرماتا" وبدء إنتاجها الصناعي

تنتهي العام المقبل الاختبارات الحكومية لدبابة "ارماتا" (تي – 14) الروسية ويبدأ إنتاجها على دفعات.

أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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يذكر أن دبابة "تي – 14" تم تصميمها في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية وتم الكشف عنها لأول مرة في عرض النصر يوم 9 مايو عام 2015.

وخضعت الدبابة عام 2019 لاختبارات أولية. ومن أهم مميزاتها برج مدرع غير مأهول. أما أفراد طاقمها فيجلسون في كبسولة موضوعة في أسفل الدبابة يتحكمون في الأسلحة عن بعد، الأمر الذي يخفض احتمال إصابتهم إلى حد بعيد .

وتعد دبابة "أرماتا" محمية من كل أنواع القذائف والصواريخ المضادة للدبابات. أما مدفعها عيار 125 ملم فيرمي إلى مسافة 7 كيلومترات بقذائف وصواريخ موجهة. وبمقدور الدبابة إطلاق درون "بتيروداكتل" المزود برادار وجهاز تصويب حراري.

وهناك نموذج مسيّر للدبابة. ألا أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأنه ليس من المخطط لإنتاجه على دفعات. وإنه سيستخدم لتجربة التكنولوجيات المسيرة والربوتات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا