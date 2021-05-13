صحيفة أمريكية تبرز أهم 5 نماذج من المعدات الحربية المشاركة في العرض العسكري 9 مايو

قامت صحيفة The Natonal Interest بتحليل المعدات الحربية التي شاركت في العرض العسكري الذي أقيم يوم 9 مايو في الساحة الحمراء بموسكو.

وأبرزت الصحيفة أهم النماذج الـ5 من معدات القوات البرية والصواريخ والدفاع الجوي.

وذكرت الصحيفة بصورة خاصة دبابة "تي – 14 أرماتا" بصفتها دبابة رائدة وأساسية في القوات البرية الروسية، مشيرة إلى أنها تمتلك العديد من الوظائف والمواصفات المتقدمة التي تجعلها تتقدم على أفضل النماذج من دبابات الناتو. وإلى جانبها عربة "بي أم بي "تي – 15" التي لا مثيل لها في حلف الناتو وبلدان أخرى.

وذكرت الصحيفة كذلك صاروخ "يارس إر أس – 24" المزود بـ3 رؤوس مستقلة موجهة ذاتيا. وله منصات ثابتة ومتحركة.

Sputnik Vadim Savitsky

وقيّمت الصحيفة حق التقييم روبوت "أوران – 9" العسكري متعدد المهام والمزود بأسلحة فتاكة ذات قدرة نارية هائلة.

Sputnik Anton Denisov

كما ذكرت الصحيفة مجمع "كينجال" الجوي فرط الصوتي، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ قادر على التحليق بسرعة تعادل 13 ماخا (نحو 16 ألف كيلومتر في الساعة) وتدمير الأهداف على مدى 3 آلاف كيلومتر. وقالت إن الصاروخ يمكن أن يشكل خطورة على حاملات الطائرات الأمريكية ويخترق أي درع صاروخية للناتو.

Sputnik Evgeny Biatov

وعلاوة على ذلك ذكرت الصحيفة منظومة "إس – 400" للدفاع الجوي الروسي وقالت إنها مزودة بـ4 أنواع من الصواريخ القادرة على إصابة الأهداف من مسافات قصيرة وبعيدة جدا تبلغ 400 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا