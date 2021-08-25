شركة روسية تبتكر روبوتا على هيئة إنسان يقوم بمهام الخفر

كشفت شركة "برومو روبوت" الروسية، بصفتها فرعا من مركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات في منتدى "الجيش – 2021" الدولي عن روبوت على هيئة إنسان من شأنه أن ينفذ مهام الخفر.

Sputnik Pavel Lisitsin

وجرى الكشف عن روبوت robo-c على هيئة إنسان في معرض خاص أقيم بقاعدة "كوبينكا" الجوية بضواحي موسكو حيث لفت الروبوت أنظار المشاركين في المنتدى وضيوفه.

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الروبوت robo-c له مظهر بشري. ولديه جلد سيليكوني وعينان متحركتان وتعبيرات وجه نشطة قادرة على إظهار أكثر من 600 نوع مختلف من الإيماءات. ولديه كذلك عنق وجذع متحركان ووحدة حوسبة مزودة بكاميرا وميكرفون.

الروبوت قادر على التواصل مع البشر، والإجابة عن الأسئلة، والتكامل مع أنظمة وخدمات تابعة جهات أخرى، ومسح التصاريح والوثائق والمستندات، وأداء مهام المستشار.

قدمت شركة "بروموروبوت" مبتكراتها في معرض "تقنيات الروبوت" التابع لجناح RoboArmy، حيث يعتبر Robo-c روبوتا وحيدا على هيئة الإنسان في منتدى الجيش - 2021. وتعمل مثل هذه الروبوتات حاليا في موسكو وبيرم ومراكز الخدمات الإدارية المختلفة، وفي الجامعات ومعاهد الطب والمتاحف.

يذكر أن شركة Promobot تم تأسيسها عام 2015 في مدينة بيرم بإقليم الأورال الروسي كفرع من مركز "سكولكوفو" للمبتكرات في موسكو.

جدير بالذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: تاس