منتدى "الجيش-2021" يكشف عن أحدث نماذج السفن الروسية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن فعاليات منتدى "الجيش-2021" ستكشف عن نماذج لأحدث السفن العسكرية والمدنية التي يعمل الخبراء في البلاد على تطويرها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن ستكشف خلال فعاليات المنتدى عن عدة نماذج من السفن، منها نماذج لسفن الأبحاث العلمية NES-160 Albatros، ونماذج لسفن الشحن Finval 8000 التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23640، ونماذج لسفن نقل البضائع والحاويات الكبيرة، إضافة إلى نماذج لغواصات جديدة.

كما ستعرض خلال المنتدى أيضا نماذج لسفن عسكرية صاروخية طورتها روسيا في إطار المشروع 22800E، ونماذج لسفن إنزال روسية تعمل على الوسادة الهوائية، ونماذج لكاسحات الألغام البحرية الحديثة المطورة في إطار المشروع 20382، ونماذج لسفن إنقاذ، فضلا عن نماذج لغواصات قتالية روسية جديدة قادرة على إطلاق الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية.

Sputnik michael voskresinsky

وتستعرض روسيا في إطار المنتدى نماذج لأحدث الأسلحة التي تطورها للسفن والقوارب العسكرية، ونماذج لأسلحة ليزرية حديثة، ونماذج لمحركات السفن الجديدة التي صممتها بطرق مميزة.

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ومن بين الشركات الروسية التي ستشارك في فعاليات المنتدى ستكون: شركة "ألماز أنتيي" وشركة "روبين"، وشركة "سيفماش"، وشركة "يانتار"، إضافة إلى ممثلين عن مصنعي "زفيوزدتشكا" ومالاخيت".

المصدر: سلاح روسيا