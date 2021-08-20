روسيا تكشف عن درونات عسكرية جديدة في منتدى "الجيش-2021"

أعلنت شركة "ألماز أنتيي" الروسية أنها ستكشف عن نماذج جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من بينها درونات جديدة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2021".

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى فعاليات المنتدى ستكشف عن نماذج جديدة معدلة من درونات E17MT والتي ستستخدم كأهداف لاختبار الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي.

وأضاف البيان "هذه الدرونات يتم اختبارها حاليا من قبل مصنع إينيكس التابع لشركتنا في مدينة كازان، وهي مجهزة بمحركات روسية الصنع، وصممت لتكون مفيدة للأغراض العسكرية والمدنية.. تطوير مثل هذا النوع من الدرونات مرتبط بشكل مباشر بالتدريبات الروسية لقوات الدفاع الجوي، والتي تتنامي بشكل كبير من سنة لأخرى".

Mil.Press

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ويمكن لـ E17MT تبعا لمطوريها أن تحاكي أهدافا جوية مختلفة مثل الطائرات المسيرة والقنابل الموجهة والصواريخ المجنحة وحتى الطائرات والمروحيات العسكرية، كما يمكنها تنفيذ مناورات حركية معقدة أثناء تحليقها، كما صممت بطريقة خاصة تساعدها على التحليق بسرعة 500 كلم/سا. تقريبا.

ويبلغ طول هذه الدرونات 2.43 م، وباع جناحيها 3.4م، كما يمكنها التحليق لمدة 60 دقيقة وقطع مسافات تصل إلى 70 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بمنظومات "غلوناس" و GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: سلاح روسيا