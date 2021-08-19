روسيا تعدّل إحدى أشهر سفنها الحربية

أعلن مصنع "يانتار" الروسي أن الخبراء يجرون تجارب على إحدى أشهر السفن العسكرية في البلاد، والتي كانت قد خضعت لعمليات تطوير وتحديث.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية مؤخرا"في أحد أحواض بناء السفن التابعة لمصنع يانتار الروسي بدأت اختبارات الإرساء لسفينة Neustrashimy العسكرية التي كانت قد خضعت لعمليات إصلاح وتحديث للمعدات، السفينة ستخضع للمزيد من اختبارات الإرساء حتى أكتوبر العام الجاري، وبعدها سترسل إلى البحر للخضوع لتجارب إضافية، ومن المفترض أن تسلم بعدها لسلاح البحرية في البلاد قبل نهاية 2021".

وكانت روسيا قد طورت هذه السفينة في مصنع "يانتار" بداية تسعينيات القرن الماضي، وصممت هذه السفينة لتكون قادرة على تتبع مختلف الأهداف المعادية البرية والبحرية والجوية، وجهز بأسلحة مضادة للسفن والغواصات والطائرات، وأسلحة مخصصة لدعم القوات البرية من البحر.

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ويمكن لهذه السفينة الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لـ 30 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل مروحيات Ka-27، ومسلحة بصواريخ "كينجال" و "كروتيك" الروسية، ومدافع ومنصات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا