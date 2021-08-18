إيطاليا تختبر سفينة إنزال كبيرة حاملة للمروحيات

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن إيطاليا بدأت باختبارات جديدة لسفينة إنزال عسكرية حاملة للمروحيات.

وجاء في مقال نشره الموقع "سفينة الإنزال الإيطالية المتعددة الأغراض والحاملة للمروحيات Trieste خرجت مؤخرا باتجاه البحر لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات، بدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2018 بطلب من الحكومة الإيطالية، وأنزلت إلى المياه اول مرة عام 2019، ومن المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الإيطالي عام 2022".

وأشار المقال إلى أن السفينة صممت لتعمل كسفينة عسكرية متعددة الأغراض لدعم سلاح البحرية الإيطالية ويمكن الاعتماد عليها أيضا في المهمات المدنية ومهمات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث.

ويبلغ طول هذه السفينة 245 مترا، وعرضها 47 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33 ألف طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة تصل إلى 25 عقدة بحرية، كما أنها قادرة على حمل 12 مروحية من نوع AgustaWestland AW101 أو مروحيات NH90 العسكرية.

إقرأ المزيد

كما جهزت هذه السفينة بمشفى متنقل يتسع لـ 27 شخصا، ومعدات للإسعاف والعناية الطبية، أما منظومات تسليحها فتضم 3 منظومات مدفعية من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 25 ملم، ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف البحرية والجوية.

المصدر: سلاح روسيا