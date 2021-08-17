روسيا تبدأ اختبارات جديدة لواحدة من أحدث غواصاتها الصاروخية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد بدأوا مرحلة جديدة من الاختبارات على غواصة قتالية جديدة طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ.

وقال بيان صادر عن الخدمة "بدأت غواصة ماغدان التي بنيت لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش مرحلة الاختبارات الحكومية، وخلال الاختبارات التي ستستمر لأسبوع تقريبا سيتحقق الخبراء من آلية عمل جميع الأجهزة والمعدات الموجودة فيها، بما في ذلك معدات التوجيه والملاحة ومعدات الاتصال ومعدات السونار والرادارات".

وأضاف البيان "تشمل الاختبارات أيضا تجارب لغوص ماغدان إلى أعماق كبيرة، وتشغيلها واختبار معداتها على أعماق مختلفة، وتقييم إمكانيات عمل معداتها في ظروف عمل متنوعة".

وأشار البيان إلى أن الغواصة وبعد انتهاء مراحل الاختبارات المطلوبة من المفترض أن تسلم لأسطول المحيط الهادئ في الجيس الروسي في 10 نوفمبر القادم.

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وتنتمي "ماغدان" لفئة غواصات Varshavyanka التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا