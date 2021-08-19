شركة أمريكية تعلن عن مبيعات مدفع كهرومغناطيسي يدوي

أعلنت شركة Arcflash Labs الأمريكية عن فتح المبيعات لأول مدفع كهرومغناطيسي يدوي في العالم من طراز GR-1 ANVIL.

وبمقدوره تسريع قذيفة حديدية مغناطيسية بقطر 10 سنتيمترات – 12 سنتيمترا حتى سرعة 60 مترا في الثانية، ما يمكن مقارنته ببندقية هوائية قوية.

يذكر أن GR-1 هو مدفع كهرومغناطيسي من أسرة مدافع "هاوس"، من شأنها تسريع القذيفة بواسطة ملفات مغناطيسية. أما مدافع "رلغان" الكهرومغناطيسية التي يقوم الجيش الأمريكي بتجربتها حاليا فإنها تمتلك بالطبع معامل الكفاءة الأكبر بكثير مقارنة بـ GR-1 ANVIL اليدوي، لكنها بحاجة في الوقت نفسه إلى كميات هائلة من الطاقة تنتجها مولدات تحملها سفينة كبيرة.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بالمدفع اليدوي فإنه يزن 9 كيلوغرامات فقط وبمقدوره إطلاق 100 طلقة في الدقيقة.

وقالت صحيفة N+1 الأمريكية إن طاقة الماسورة في هذا السلاح لا تتجاوز 80 جولا (وحدة قياس الطاقة).

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مدافع "هاوس" الخفيفة من هذا النوع لا تهم الجيش لإمكاناتها القتالية الضعيفة، لكنها غالبا ما تذكر في الروايات والأفلام الخيالية، كما يمكن مشاهدتها في ألعاب إلكترونية. وعلى سبيل المثال فإن بندقية "هاوس" شبه الأوتوماتيكية تعتبر سلاحا قويا في لعبة Fallout 76 الإلكترونية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا