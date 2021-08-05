"الأدميرال ناخيموف" بعد التحديث سيحمل أسلحة متطورة

أعلن سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، أن الطراد النووي الثقيل "الأدميرال ناخيموف"، بعد التحديث سيحمل أسلحة هجومية قوية وأحدث نظم الدفاع الجوي الصاروخية.

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ويشير شويغو في اجتماع عبر الهاتف" نناقش التقدم المحرز في تحديث الطراد النووي الصاروخي الثقيل "الأدميرال ناخيموف"، حيث بعد الإنتهاء من عمليات التحديث ستتسلم القوات البحرية الروسية سفينة مجهزة بأسلحة هجومية قوية وأحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية وأنظمة مضادة للغواصات".

ويذكر أنه في شهر اغسطس عام 2020 نقل الطراد من حوض السفن إلى الشاطئ لاستكمال عمليات التحديث وتركيب أنظمة السفن العامة ومعدات سطح السفينة.

وكان أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في شهر ديسمبر 2020 أن الطراد سيعود للخدمة الفعلية في القوات البحرية الروسية عام 2022، وسيكون مجهزا بصواريخ فرط صوتية من طراز "سيركون" (تصل سرعتها إلى تسعة أضعاف سرعة الصوت) ويمكنها المناورة وتغير مسارها خلال تحليقها، وصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر".

المصدر: صحيفة إيزفيستيا