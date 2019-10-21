وفقا لمجلة Military Watch الأمريكية، يعتبر الطراد النووي حامل الصواريخ "الأدميرال ناخيموف" أخطر سفينة حربية روسية.

وتفيد مجلة Military Watch، بأن "قدرات هذا الطراد في تهديد المواقع الرئيسية المعادية بصواريخ فارطة السرعة من مسافة 400 كيلومتر للطائرات و1000 للسفن، تجعله أخطر السفن الحربية في القوات البحرية الروسية".

وتشير المجلة، إلى أن السلاح الرئيسي المضاد للسفن الذي يحمله الطراد الروسي، هو صواريخ سيركون القادرة على إصابة أهدافها بسرعة تقارب ثمانية أعداد ماخ على بعد 1000كلم. أي أنها تتفوق على صواريخ "غاربون" التي جهزت بها السفن الحربية الأمريكية.

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وتضيف المجلة/ يمكن للطراد "الأدميرال ناخيموف" بفضل المحركات النووية البقاء فترة طويلة في البحر بعيدا عن السواحل الروسية، إضافة إلى أنه سوف يجهز بمنظومة دفاع جوي محدثة.

وقد سبق أن أعلن عن تجهيز الطراد "الأدميرال ناخيموف" بعد تحديثه، بوحدة إطلاق موحدة لجميع أنواع الصواريخ بما فيها صواريخ "كاليبر" و"سيركون".

المصدر: لينتا. رو