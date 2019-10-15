البحرية الروسية تتسلم فرقاطة جديدة حاملة صواريخ "كاليبر"

سلمت للبحرية الروسية فرقاطة "سوفيتسك" الصغيرة الجديدة من مشروع "22800 قره كورت" التي تم بناؤها في مصنع للسفن بمقاطعة لينينغراد الروسية.

أفاد بذلك ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي قائلا إن الفرقاطة اجتازت بنجاح كل الاختبارات التي أجريت عليها في المصنع والاختبارات الحكومية، حيث اختبرت أنظمتها وأسلحتها كلها. وأضاف الناطق أن السفينة ستؤدي خدمتها في أسطول البلطيق الروسي.

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يذكر أن فرقاطة "سوفيتسك" هي سفينة ثانية من مشروع "22800 قره كورت". وكانت فرقاطة "ميتيشي" من هذا المشروع قد دخلت ديسمبر الماضي حيز الاستخدام في قوام البحرية الروسية.

وتخصص الفرقاطات الصغيرة من المشروع المذكور للقيام بعمليات حربية في المنطقة البحرية القريبة. وبلغت إزاحتها 800 طن، وطولها 67 مترا، وعرضها 11 مترا، وسرعتها 30 عقدة بحرية.

وبمقدور السفينة أن تبقى في عرض البحر 15 يوما. ومزودة بـ8 منصات عمودية لصواريخ "كاليبر" المجنحة ومدافع عيار 30 و76 ملم ومدافع مضادة للجو والرادارات وغيرها من الأسلحة والأجهزة الحديثة.

أما جسم السفينة فمصنوع من المواد المركبة،لمضاعفة تخفيها من الرادارات المعادية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا