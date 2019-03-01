روسيا مستمرة في تحقيق برنامج بناء الفرقاطات الصغيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم البحرية الروسية العقيد البحري، إيغور ديغالو، أن جمهورية تترستان الروسية شهدت انطلاق بناء فرقاطة "توتشا" من مشروع "كاراكورت 22800".

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وقال العقيد البحري في حديث أدلى به للصحفيين إن الفرقاطات الصغيرة الحاملة للصواريخ التابعة لهذا المشروع لديها إزاحة 800 طن، وسرعة 30 عقدة بحرية، وتتزود بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس"المجنحة. وأضاف أنه يخَطط لبناء 18 فرقاطة من هذا النوع.

وتخصص أسرة الفرقاطات الصغيرة متعددة المهام والحاملة للصواريخ من مشروع 22800، لأداء المهام في المنطقة البحرية القريبة. وتم تصميمها عام 2015 في مكتب "ألماس" للتصاميم البحرية في بطرسبورغ.

وتشكل تلك الفرقاطات أساسا لأسطول الفرقاطات الصغيرة الحديثة التي تحمل صواريخ "كاليبر" المجنحة، القادرة على تدمير الأهداف البحرية والبرية المعادية على مسافة حتى 3 آلاف كيلومتر.

وبنيت إلى الآن فرقاطة صغيرة واحدة من المشروع المذكور، وهي فرقاطة "ميتيشي".

المصدر: سلاح روسيا