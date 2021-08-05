أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري، أن أول إطلاق تجريبي لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل من المقرر أن يتم في الخريف المقبل.



ويشير المصدر في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنه يخطط لإطلاق صاروخين من طراز "سارمات" من الجيل الجديد عام 2021.

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ويقول، "أول إطلاق تجريبي لصاروخ "سارمات" سيكون في الخريف والإطلاق الثاني في نهاية عام 2021".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم 28 يونيو، أن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، وصاروخ "سيركون" الفرط صوتي ومنظومة С-500 الصاروخية الجديدة للدفاع الجوي، ستدخل الخدمة الفعلية قريبا. وأن صواريخ "أفانغارد" و"كينجال" الفرط صوتية بدأت الخدمة الفعلية.

ووفقا للخبراء، يمكن أن يحمل صاروخ "سارمات" رؤوسا قتالية متعددة يصل وزنها إلى 10 أطنان، إلى أي مكان في العالم عبر القطب الشمالي أو الجنوبي. وأن يطلقها بمسارات، يصعب على أنظمة الدفاع الجوي الأرضية حتى الواعدة منها اعتراضها.

المصدر: صحيفة إيزفيستيا