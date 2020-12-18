صاروخ "سارمات" الروسي العابر للقارات جاهز للمناوبات القتالية

ستزود ترسانة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بصاروخ حديث جديد هو صاروخ "سارمات" ( إر – 28) .

ويفترض أن يبدأ الصاروخ الجديد في أداء مناوبته القتالية بحلول عام 2022 في أحد الأفواج التابع لتشكيل المنصات الثابتة للصواريخ الاستراتيجية في منطقة أوجور.أعلن ذلك قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق أول، سيرغي كاراكايف.

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وقال: "لقد بدأ العمل في تشكيل "أوجور" للصواريخ الاستراتيجية بتجهيز منصات لصواريخ "سارمات" الحديثة وتجري التحضيرات لإعادة تسليح فوج الصواريخ.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية عن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية قوله إن صواريخ "سارمات" ستبدأ في أداء المناوبات القتالية في قواته بحلول عام 2022 ، مع العلم أن الاختبارات الحكومية للصاروخ يجب أن تنتهي في قطاع الصواريخ الصناعي الروسي عام 2021.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن انتشار وباء "كوفيد – 19" لم يؤثر على التحضيرات الجارية لاختبار صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات.

يذكر أن صاروخ "سارمات" يجب أن يحل محل صاروخ "فوفودا" في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية. ويسمح تصميم الصاروخ بالتحليق خارج مناطق مسؤولية منظومات الدرع الصاروخية الحالية والمستقبلية وتوجيه ضربة صاروخية تفاديا لضربة مضادة.

المصدر: سلاح روسيا