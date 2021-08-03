نجاح اختبارات غواصة نووية روسية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن نجاح الاختبارات الأولية لغواصة "نوفوسيبيرسك" النووية.

وقال بيان صادر عن الخدمة "عادت غواصة نوفوسيبيرسك النووية المتعددة المهام إلى سيفرودفينسك بعد اجتيازها المرحلة الأولى من اختبارات المصنع.. الاختبارات جرت في مياه البحر الأبيض واستمرت لمدة شهر تقريبا".

وأشار البيان إلى أن الغواصة المذكورة هي ثاني غواصة من فئة Yasen-M تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М التابع لوزارة الدفاع، ومن المفترض أن تنتهي مراحل الاختبارات اللازمة قبل نهاية العام الجاري لتسلم لسلاح البحرية في الجيش".

وتتميز غواصات Yasen-M الروسية بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

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وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا