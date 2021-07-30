 
مباشر

فشل اختبار ثان لصاروخ أمريكي فرط الصوتي

العلوم والتكنولوجيا

فشل اختبار ثان لصاروخ أمريكي فرط الصوتي
Reuters U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxz1

باء بالفشل الاختبار الثاني لصاروخ AGM183A الأمريكي فرط الصوتي.

إقرأ المزيد
مصدر: التجارب الحكومية لصاروخ
مصدر: التجارب الحكومية لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي تبدأ هذا الشهر

أفادت قيادة قاعدة " أدواردز" الجوية الأمريكية في كاليفورنيا بأن محرك الصاروخ لم يتم تشغيله بعد انفصاله عن قاذفة القنابل B-52H.

وجاء في بيان أصدرته القاعدة الجوية أن اختبار الصاروخ جرى بموجب برنامج ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) يوم 28 يوليو فوق قاعدة "بوينت موغو " في ولاية "كاليفورنيا. وأشار البيان إلى "أن الاختبار استعرض بضع خيارات جديدة تتفق مع البرنامج على الرغم من عدم تحقيق كل أهدافه".

يذكر أن أول اختبار للصاروخ المذكور أجري في 5 أبريل الماضي. ولم يستطع الصاروخ التجريبي آنذاك، حسب المكتب الصحفي لسلاح الجو الأمريكي، إتمام تسلسل العمليات الواجب إجراؤها قبل إطلاقه ولم يتم إطلاقه من قاذفة " بي – 52".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا