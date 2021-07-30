فشل اختبار ثان لصاروخ أمريكي فرط الصوتي

باء بالفشل الاختبار الثاني لصاروخ AGM183A الأمريكي فرط الصوتي.

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أفادت قيادة قاعدة " أدواردز" الجوية الأمريكية في كاليفورنيا بأن محرك الصاروخ لم يتم تشغيله بعد انفصاله عن قاذفة القنابل B-52H.

وجاء في بيان أصدرته القاعدة الجوية أن اختبار الصاروخ جرى بموجب برنامج ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) يوم 28 يوليو فوق قاعدة "بوينت موغو " في ولاية "كاليفورنيا. وأشار البيان إلى "أن الاختبار استعرض بضع خيارات جديدة تتفق مع البرنامج على الرغم من عدم تحقيق كل أهدافه".

يذكر أن أول اختبار للصاروخ المذكور أجري في 5 أبريل الماضي. ولم يستطع الصاروخ التجريبي آنذاك، حسب المكتب الصحفي لسلاح الجو الأمريكي، إتمام تسلسل العمليات الواجب إجراؤها قبل إطلاقه ولم يتم إطلاقه من قاذفة " بي – 52".

المصدر: روسيسكايا غازيتا