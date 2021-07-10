مصدر: التجارب الحكومية لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي تبدأ هذا الشهر

كشف مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية لوكالة "نوفوستي" أن التجارب الحكومية لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي ستبدأ قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إطلاق الصاروخ من متن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" على أهداف برية وبحرية.

وسيكون ذلك أول إطلاق لصاروخ "تسيركون" في العام الحالي، ورابع إطلاق من متن "الأميرال غورشكوف".

وفي عام 2020 تم إطلاق صواريخ "تسيركون" من متن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" 3 مرات، اثنتان منها على أهداف بحرية ومرة واحدة على هدف بري.

ومن المتوقع تسليح الفرقاطات من مشروع 22350 والغواصات من مشروع "885 إم ياسين إم" والطراد الصاروخي "الأميرال ناخيموف" وغواصة "إيركوتسك" بتلك الصواريخ.

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ مجنح فرط صوتي في العالم قادر على تحليق طويل مع المناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي مع استخدام طاقة المحرك الخاص به خلال كامل التحليق.

وتبلغ السرعة القصوى للصاروخ نحو 9 أضعاف سرعة الصوت (نحو 2.65 كيلومتر في الثانية على ارتفاع 20 كلم، أو أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة). ويبلغ مداه الأقصى ألف كيلومتر.

المصدر: "نوفوستي"