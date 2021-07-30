روسيا تسعى إلى تطوير طائرة "إيل - 114" المدنية

بدأ الخبراء في شركة "إيليوشين"، بصفتها فرعا في شركة الطائرات الروسية الموحدة، العمل على تطوير طائرة الركاب "إيل – 114".

صرّح بذلك النائب الأول لمدير عام شركة الطائرات الموحدة"، سيرغي ياركوفوي" الذي قال إن طائرة الركاب رباعية المحركات من طراز "إيل – 114 - 300" هي مستقبل الطيران المدني الروسي.

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وأوضح إن "إيل – 114 - 300 " ثنائية المحركات هي منصة تقنية ستصمم على أساسها طائرات ركاب أخرى، مضيفا أن "إيل – 114 - 300" رباعية المحركات ستتحول إلى طائرة ذات مدى عمل أكبر وإمكانات موسعة، مقارنة بـ"إيل – 114" ثنائية المحركات، الأمر الذي سيتيح لشركات الطيران الروسية استخدامهما في خطوط الطيران المحلية بأكثر فاعلية.

يذكر أن "إيل – 114 – 30" هي طائرة مدنية وطنية روسية مزودة بقطع الغيار الروسية فقط. وإنها تخصص لنقل 68 راكبا إلى مسافة 1500 كيلومتر. ومن شأنها أن تحل في الخطوط الجوية المحلية محل الطائرات الأجنبية مثل ATR-42 و Q400 و ATR-72 وطائرتي "آن 24 " و"آن – 26" السوفيتيتين القديمتين.

المصدر: تاس