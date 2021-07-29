ألمانيا تسلّم إسرائيل سفينين قتاليتين

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسرائيل تسلمت من ألمانيا مؤخرا سفينتين عسكريتين لتضمهما لسلاح بحريتها.

وتبعا للموقع فإن "شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية سلمت سلاح البحرية الإسرائيلي مؤخرا سفينة Atzmaut وتعني (الاستقلال) وسفينة Nitzachon وتعني (النصر)، وهاتان السفينتان هما السفينتان رقم 3 و4 من أصل أربع سفن Saar-6 كانت إسرائيل قد تعاقدت مع ألمانيا على تطويرها".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حفل تسليم السفينتين المذكورتين جرى في 27 يوليو الجاري في حوض لبناء السفن بمدينة كيل الألمانية، وحضر الاحتفالية عدد محدود من الأشخاص مراعاة للإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.

وكانت إسرائيل قد وقعت عقودا مع ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية عام 2015 للحصول على 4 طرادات قتالية من نوع Saar-6 لأسطولها البحري العسكري، وتسلمت أول سفينة بموجب هذه العقود عام 2020، أما السفينة الثانية فاستلمتها ربيع العام الجاري.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Saar-6 نحو 90 مترا، وعرضها 13 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1900 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 24 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 70 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا