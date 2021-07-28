طيار "سو - 57" يقود طائرته بعينيْه

سيتمكن طيار مقاتلة "سو- 57" الروسية للجيل الخامس مستقبلا من قيادة طائرته بحركة عينيْه.

أفاد بذلك رئيس قسم قمرة القيادة في شركة "سوخوي"، نيكيتا دوروفييف، وقال إن "تلك التكنولوجيا تجمع بين علم الإحياء والتقنيات، إذ أن عدسة الإنسان تتحرك باستمرار وتمسح الفضاء أمامه من تلقاء نفسها دون أن يحس الإنسان بذلك. إلا أن هناك خوارزميات تمكّن الطيار من الضغط على زر واختيار أيقونات على الشاشة متعددة المهام بنظرة واحدة من عينيه".

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فيما أشار الأخصائي إلى أن هذا النظام يعمل جيدا على الأرض، أما في الجو فإن الأوضاع هناك تختلف وتتطلب إدخال تعديلات في الأجهزة.

وهناك خيارات أخرى تتعلق بقيادة الطائرة بالصوت. ولا يحاول المهندسون الآن تعليم أجهزة الطائرة فهم عبارات محفوظة فحسب بل والسياق الكلامي كيلا يستذكر الطيار كل مرة في الظروف الحرجة كلمات وأوامر يجب أن ينطقها.

كما تحدث، دوروفييف، عن الشاشات التي تعمل باللمس والتي تسمح بإظهار صور متعددة الطبقات، مما يجعلها أكثر تفاعلية وإفادة، إضافة إلى الواقع المعزز.

وقال إن نظام الواقع المعزز يقترن بنظام الرؤية التقنية التي تشغّلها الكاميرات البصرية وكاميرات الرؤية الليلية العاملة بمجال الموجات تحت الحمراء التي تتوزع في مختلف أجزاء جسم الطائرة ،الأمر الذي يضمن للطيار رؤية جيدة حتى في ظروف الرؤية البصرية السيئة والمحدودة.

يذكر أن "سو- 57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام للجيل الخامس صمّمتها شركة "سوخوي" الروسية. وإنها مخصصة لتدمير كل الأنواع من الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. وتضع كل الأسلحة داخل جسم الطائرة وتمتلك الطائرة أجهزة التخفي عن الرادارات والتي تمتص الموجات اللاسلكية، كما تمتلك المقاتلة أحدث أجهزة الملاحة.

جدير بالذكر أن القوات الجوفضائية الروسية يجب أن تتسلم نهاية عام 2024 نحو 22 مقاتلة من طراز "سو-57". ويتوقع أن يبلغ عدد هذه الطائرات في الجيش الروسي بحلول عام 2028 نحو 76 طائرة.

المصدر: نوفوستي