"روس أوبورون اكسبورت": دول من آسيا وأوروبا وإفريقيا مهتمة بشراء المقاتلة الروسية "سو-57"

أفاد مدير عام الشركة الروسية "روس أوبورون اكسبورت" ألكسندر ميخيف، بأن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأوروبا أبدت اهتماما بالمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57".

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وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، الذي انطلق أمس في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال ميخيف: إن "(روس أوبورون اكسبورت) تدرس طلبيات لشراء أرسلت من 5 دول من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا لشراء المقاتلة (سو-57)".

وقبل ذلك تحدث المسؤول عن وجود اهتمام من 5 دول لشراء المقاتلة الروسية الحديثة.

وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم الأربعاء (21 يوليو 2021).

المصدر: تاس