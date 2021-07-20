"روس أوبورون اكسبورت": 5 دول مهتمة بشراء المقاتلة الروسية "سو-57"

كشف ألكسندر ميخيف مدير عام "روس أوبورون اكسبورت"، الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية، عن أن 5 دول مهتمة بشراء المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57".

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وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، الذي انطلق اليوم في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال ميخيف للصحفيين: "إنها أحد أفضل المقاتلات في العالم من حيث خصائصها التكتيكية والفنية، هنا في المعرض (ماكس 2021) سيكون هناك عرض لشركائنا لأحدث أسلحة الطائرات الحديثة، لذلك نتوقع في السنوات القادمة أن يكون هناك طلب كبير على هذه المقاتلة (سو-57)".

وأشار إلى أن 5 دول أعربت عن اهتمامها بالمقاتلة، حيث قال إن "روس أوبورون اكسبورت" تجري مفاوضات مع هذه الدول بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشاركة الدول الأجنبية بمعرض "ماكس 2021"، قال مدير عام "روس أوبورون اكسبورت" إن وفودا من حوالي 20 دولة أجنبية تشارك في المعرض هذا العام.

المصدر: تاس