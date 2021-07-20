 
مباشر

"روس أوبورون اكسبورت": 5 دول مهتمة بشراء المقاتلة الروسية "سو-57"

مال وأعمال

Sputnik
المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvbx

كشف ألكسندر ميخيف مدير عام "روس أوبورون اكسبورت"، الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية، عن أن 5 دول مهتمة بشراء المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57".

إقرأ المزيد
روسيا تبدأ العمل على تصنيع نسخ جديدة لـ
روسيا تبدأ العمل على تصنيع نسخ جديدة لـ"سو-57"

وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، الذي انطلق اليوم في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال ميخيف للصحفيين: "إنها أحد أفضل المقاتلات في العالم من حيث خصائصها التكتيكية والفنية، هنا في المعرض (ماكس 2021) سيكون هناك عرض لشركائنا لأحدث أسلحة الطائرات الحديثة، لذلك نتوقع في السنوات القادمة أن يكون هناك طلب كبير على هذه المقاتلة (سو-57)".

وأشار إلى أن 5 دول أعربت عن اهتمامها بالمقاتلة، حيث قال إن "روس أوبورون اكسبورت" تجري مفاوضات مع هذه الدول بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشاركة الدول الأجنبية بمعرض "ماكس 2021"، قال مدير عام "روس أوبورون اكسبورت" إن وفودا من حوالي 20 دولة أجنبية تشارك في المعرض هذا العام.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا