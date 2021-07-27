روسيا تصنع مروحية مسيّرة تنقل طنا واحدا من الحمولة

تخطط شركة "مروحيات روسيا"، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، لتصميم مروحيات مدنية مسيرة بمقدورها نقل 200 كيلوغرام وطن واحد من الحمولة المفيدة.

صرح بذلك المدير التجاري للشركة، أوليغ لاندين الذي قال إن روسيا تنتج حاليا مروحيات مسيرة تحمل 50 كيلوغرما و80 كيلوغراما من الحمولة وبينها درونا "باس – 200" وVRT300.

وقال، لاندين إن "خطوتنا التالية هي مروحيات مسيرة تحمل 200 كيلوغرام، ثم 1000 كيلوغرام من الحمولة المفيدة.

جدير بالذكر أن مروحية "باس – 200" المسيرة من تصنيع شركة "مروحيات روسيا" والتي كشف عنها الأسبوع الماضي في معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء بلغ وزنها عند الإقلاع 200 كلغ، سرعتها 160 كلم/ساعة.وإنها قادرة على أن تطير على ارتفاع 3900 متر لمدة 4 ساعات وتحمل 40 كلغ من الحمولة. وأحد استخداماتها هو نقل البريد.

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أما مروحية VRT300 المسيرة فستتخد في منطقة القطب الشمالي لرصد الأوضاع المتعلقة بالملاحة في المحيط المتجمد الشمالي وبلغ وزنها عند الإقلاع 300 كلغ، الحمولة المفيدة 70 كيلوغراما، سرعتها القصوى 180 كلم/ساعة، ارتفاع التحليق 2100 متر. وبمقدور الدرون أن يبقى في الجو لمدة 5 ساعات.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن البلاد بدأت في إنشاء مصنع سينتج الدرونات البيئية وعديمة الضجيج. وستبلغ المساحة الإجمالية لمرافق المصنع الإنتاجية 45 ألف متر مربع.

المصدر: لايف