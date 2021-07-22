اليابان تعدّل حاملات مروحياتها لتعمل مع مقاتلات F-35

ذكر موقع Naval News أن اليابان تجري تعديلات على حاملات مروحياتها متعددة الأغراض لتكون قادرة على العمل مع مقاتلات F-35 الشبحية من الجيل الخامس.

وجاء في مقال نشره الموقع حول الموضوع "عادت حاملة المروحيات اليابانية Izumo مؤخرا إلى ميناء يوكوسوكا بعد أن خضعت للمرحلة الأولى من التعديل بهدف تحويلها إلى سفينة قادرة على نقل مقاتلات F-35B الشبحية، من المفترض أن تتحول هذه السفينة إلى حاملة طائرات خفيفة متعددة الأغراض، لكنها لن تكون قادرة على العمل مع F-35B قبل أن تخضع للمرحلة الثانية من التعديل".

وتبعا للموقع فإن المرحلة الأولى من تعديل السفينة المذكورة استمرت لمدة سنة و3 أشهر، وخلالها تم إعادة تجهيز سطحها وهيكلها وتزويدها بحظائر خاصة لاستيعاب المقاتلات، وعام 2025 من المفترض أن تخضع Izumo لمرحلة أخرى من التعديلات، سيتم خلالها تغيير شكل مقدمتها أيضا.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اليابان تنوي تعديل حاملة مروحيات أخرى Kaga لتحويلها إلى سفينة لنقل مقاتلات F-35B، ويفترض أن تبدأ عملية تحديث السفينة عام 2022 لتستمر 14 شهر تقريبا.

وتتشابه سفينتا Izumo و Kaga من حيث المواصفات، إذ يبلغ طول كل منهما 248 مترا، وعرضها 38 م، ويمكن للسفينة الواحدة نقل 14 مروحية وطاقم مكون من 970 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا