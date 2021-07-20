الولايات المتحدة تزوّد إحدى أشهر سفنها القتالية بسلاح ليزري

أعلن موقع Navy Recognition أن الولايات المتحدة زودت إحدى سفنها الحربية بسلاح ليزري جديد.

وأشار الموقع إلى "أن الصور التي نشرها سلاح البحرية الأمريكي مؤخرا تظهر أن المدمرة Stockdale من فئة Arleigh Burke حصلت على مجمع ODIN الليزري والذي يعتبر نوعا من أسلحة الطاقة الموجهة".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "سلاح البحرية الأمريكي في السنوات الأخيرة اختبر العديد من تقنيات الليزر القتالي للتوصل لسلاح ليزري عالي الطاقة سيتم استخدامه مع السفن الحربية في الجيش الأمريكي".

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت باختبار برنامج الليزر القتالي " ODIN" منذ 4 أعوام تقريبا، وصممت هذا النوع من الأسلحة ليكون قادرا على التشويش وتعطيل الطائرات المسيرة المعادية، وظهرت أول صورة لتركيب هذا السلاح على سفينة حربية أمريكية عام 2019.

أما سفينة Stockdale التي ظهر عليها السلاح الجديد مؤخرا فتعتبر من أشهر المدمرات الحربية الأمريكية من فئة Arleigh Burke، ويبلغ طول هذه السفينة 155.29م، وعرضها 20 مترا، ومسلحة بمنظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة، والصواريخ المضادة للأهداف البحرية والبرية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، كما تحوي منصة لحمل مروحيات SH-60.

المصدر: سلاح روسيا