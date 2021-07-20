"كش ملك".. روسيا تكشف عن طائرتها الحربية الجديدة كليا

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الروسية أنها سوف تكشف عن طائرتها الحربية الجديدة كلياً مساء اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو خلال معرض "ماكس-2021".

كما أعلنت الشركة عن أنها سوف تبث ذلك مباشرة عبر موقع الشركة المخصص لطائرتها الجديدة والتي اختارت لها الشركة شعار "كش ملك/كش مات" Checkmate. وهو ما يتضح من الفيديو التشويقي للطائرة الجديدة.

وحول الموضوع قال المتحدث باسم الشركة في إحدى المقابلات المصورة عبر الإنترنت: "تتمتع روسيا بكافة التقنيات المطلوبة لإنتاج الطائرات المتقدمة للغاية، ولا تزال رائدة في هذا المجال".

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وأضاف "نحن مقتنعون بان الطائرة الجديدة ستثير اهتماما حقيقيا في بلدنا وفي بلدان أخرى حول العالم، كما ستثير اهتمام منافسينا في الخارج".

وتعقد روسيا فعاليات معرض "ماكس-2021" هذا العام في منطقة جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو، في الفترة ما بين 20 و25 يوليو الجاري، وخلال فعاليات المعرض من المتوقع أن يتم الكشف عن العديد من الطائرات الروسية الجديدة بما فيها الطائرات الحربية والمدنية والطائرات المسيّرة.

المصدر: نوفوستي