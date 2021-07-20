وحده بوتين يعرف.. RT تكشف عن طائرة جديدة في معرض ماكس-21

في أول بث حي من معرض ماكس-21 الدولي للطيران، عرض مراسلا RT العربية صوراً حية من أرض المعرض الذي سوف يفتتح للجمهور غداً، ويفتتحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم.

وأعلن المراسلان، سرغون هداية، ومحمد أبو حمداية، أن المعرض سوف يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة حول العالم، وأن RT سوف تقوم بتعريف مشاهديها على جميع الطائرات الموجودة على أرض المعرض، وهي طائرات حربية وطائرات شحن وطائرات إغاثة وطائرات مدنية للركاب، حيث يحظى المعرض بأهمية خاصة لإعادة ثقة السوق الدولية، والركاب حول العالم في الطيران ما بعد مرحلة جائحة كورونا.

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وقال مراسل RT، سرغون هداية، إن الرئيس الروسي سوف يكون متواجداً في المعرض صباح اليوم لافتتاحه، حيث ستكشف روسيا اليوم عن طائرة جديدة فريدة من نوعها، يقال إنها من الجيل الخامس بمحرك واحد، إلا أنه لا توجد أي معلومات دقيقة متاحة عنها حتى اللحظة، حتى بالنسبة لوسائل الإعلام الموجودة على أرض المعرض. وسوف يتم الكشف عنها اليوم.

وتابع هداية مازحاً: "غير بوتين ما حدا بيعرف!"، متحدثاً عن تفاصيل الكشف عن الطائرة الجديدة.

المصدر: RT