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"ماكس 2021".. لأول مرة عرض النسخة القتالية من درون "أوريون-ي"  

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik
درون " أوريون-ي"
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قال دميتري شوغاييف مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، إنه سيتم لأول مرة عرض النسخة القتالية من درون "أوريون-ي" المخصصة للتصدير خلال معرض "ماكس 2021".

وذكر شوغاييف، أن العرض الأول لهذه المقاتلة بدون طيار، سيتم خلال فعاليات معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء.

وأضاف شوغاييف: "في السابق، عرضنا للبيع فقط الدرون المخصص للاستطلاع من هذا الطراز".

وأشار شوغاييف، إلى أن الشركاء الأجانب طلبوا في 2019-2021، تسعة قطع من "أوريون": 2 للعرض والاختبارات الاستعراضية، وسبعة للتسليم.

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وكان المجمع الصناعي العسكري قد أعلن في وقت سابق عن بدء الترويج للنسخة التصديرية من درون "أوريون" القتالي في السوق العالمية. وذكر أنه تم بالفعل استلام طلبات الشراء الأولى.

وينتمي درون "أوريون-ي" إلى فئة الطائرات بدون طيار متوسطة الارتفاع التي يمكنها التحليق بدون توقف لمدة تصل إلى يوم واحد. وتم تجهيز النسخة القتالية منه، بمجمع شامل من الأسلحة الجوية التي تسمح له بشكل فعال تدمير كل من الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة، بما في ذلك المدرعات والأفراد. ويشمل تسليحه، قنابل جوية موجهة وغير موجهة، بالإضافة إلى صواريخ موجهة مختلفة. يبلغ الحد الأقصى لحمولته القتالية 200 كلغم .

المصدر: نوفوستي

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