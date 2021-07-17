اليونان تطوّر زوارق عسكرية فائقة السرعة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن شركات يونانية تعمل على تطوير زوارق عسكرية سريعة من نوع جديد.

وتبعا للموقع فإن شركة Supertermoli اليونانية كشفت في معرض Defense Exhibition Athens العسكري في أثينا عن نموذجين لزورقين عسكرين جديدين من فئة ST60، يحملان تسميات Phobos و Deimos".

وقال مدير الشركة المذكورة، غريغوري رودوبولوس في مقابلة صحفية أجراها خلال فعاليات المعرض، "الزوارق الجديدة التي تطورها شركتنا صممت بالتعاون مع شركة Luciano Facchini الإيطالية، وستصنع في اليونان، وستستعمل كزوارق عسكرية للعمليات الخاصة في الجيوش".

وأضاف "بالرغم من أن قوارب ST60 هي بالأساس مخصصة أساسا للقوات العسكرية الخاصة، إلا أن فئاتها المطورة قادرة على القيام بمهمات أكثر تنوعا، ويمكن الاعتماد عليها أيضا في عمليات البحث والإنقاذ من قبل قوات خفر السواحل".

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وتجدر الإشارة إلى أن قوارب ST60 التي تطور عنها نسخ جديدة هي قوارب عسكرية سريعة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 60 عقدة بحرية، وقطع مسافات 400 في كل مهمة، أما النماذج المطورة عنها، والتي تستخدم في هياكلها الألياف الزجاجية فتصل سرعاتها إلى 70 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا