روبوت روسي ناطق بالعربية يجتاز الاختبارات في شرطة أبو ظبي

اجتاز الروبوت الروسي "بروموبوت" الذي أنتجته شركة بروموبوت في مقاطعة بيرم جميع الاختبارات التي استمرت سنة كاملة في شرطة أبو ظبي بنجاح.





ويقول ممثل الشركة المنتجة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، الروبوت "بروموبوت" هو شرطي آلي، تنوي الإمارات العربية تعيينه الآن للعمل في الإمارات الشمالية.

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ويقول، "هذا الروبوت هو الوحيد في العالم يتكلم اللغة العربية، وقد بدأ عمله في مكتب شرطة أبو ظبي في شهر يونيو عام 2020 ، وآلان قررت إدارة الشرطة تعيينه رسميا للعمل في الإمارات، لنشر هذه التجربة في المناطق الأخرى".

ويضيف، يجري العمل حاليا على تطوير هذا المشروع لاستخدام روبوتات مماثلة في إدارات الشرطة بمدينة دبي وإمارتي الشارقة وعجمان .

ووفقا للمتحدث، يقوم هذا الشرطي الآلي بمراقبة وتصوير العاملين في مكتب الشرطة والمراجعين، وقياس درجة الحرارة والحفاظ على الأمن. يتحدث الروبوت باللغتين العربية والإنجليزية ومجهز بقاعدة لغوية تحتوي على آلاف الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى منظومة التعرف على الوجوه.

ويقول سهيل الخييلي المدير التنفيذي لشرطة أبو ظبي، اتضح بعد اختبار جميع نظم وبرامج الروبوت خلال سنة كاملة أن " الروبوت يساعد حقًا في تخفيف العبء عن ضباط الشرطة من عمل الدوريات الروتينية ويساعد في الحد من الاتصال البشري أثناء جائحة COVID-19".

وتجدر الإشارة، إلى أن الروبوتات الروسية تعمل في دبي مول - أحد أكبر مراكز التسوق في العالم ، والبنك الوطني العماني، وشبكة عيادات طبية في الكويت ومدارس في المملكة العربية السعودية.

المصدر: نوفوستي