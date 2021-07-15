ألمانيا تصنع تاسع سفينة قتالية من فئة K-130

أعلن موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن ألمانيا بدأت بتصنيع سفينة قتالية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في مقالة نشرها "مصنع Wolgast Peene shipyard في مدينة فولغاست الألمانية بدأ مؤخرا بتصنيع سفينة قتالية جديدة من فئة K-130 مخصصة لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد".

وتبعا للموقع فإن سفينة "أوغسبورغ" التي بدأ العمل على تصنيعها مؤخرا هي تاسع سفينة من الفئة المذكورة، وأول 5 سفن من هذه الفئة كانت قد شغّلت ما بين عامي 2008 و2013، وعام 2017 كان الجيش الألماني قد وقع عقودا بقيمة 2.4 مليار يورو للحصول على 5 سفن أخرى، حيث يفترض أن يتسلم آخر سفينة من الدفعة الثانية بحلول عام 2025.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن K-130 نحو 89 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1840 طنا، كما يمكنها نقل 65 شخصا، والإبحار لمسافات تصل إلى 4000 ميل في كل مهمة بسرعة 26 عقدة بحرية.

وتتسلح كل سفينة من هذه السفن بمدافع حديثة من عيار 76 ملم من تصنيع Leonardo الإيصالية، ومنصتين لإطلاق صواريخ RBS-15 المضادة للأهداف البحرية، ورشاشين مضادين للأهداف الجوية من عيار 27 ملم، ومنظومتين لإطلاق صواريخ RIM-116А المضادة للأهداف الجوية، و6 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا