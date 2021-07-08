محلل روسي يعلّق على صواريخ الحرس الثوري وعلاقتها بالتكنولوجيا الإسرائيلية

تسلمت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منظومة "الماس" للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وقد أقيمت الأربعاء 7 يوليو مراسم تسليم المنظومة للحرس الثوري.

وتنتمي تلك المنظومة، حسب المحلل العسكري الروسي، يوري ليامين، إلى الجيل الثالث للصواريخ المضادة للدبابات، وقد اقتبستها إيران من تكنولوجيا منظومة "سبايك" Spike الإسرائيلية.

Thread on new UAVs drill of the Iranian Army that started on 5 Jan 2021

At first, I'll pay special attention to this UAV with new ATGM.

Judging by the serial - "AB4-1-10", this is tenth drone from new upgraded armed version of Ababil-3, perhaps this variant was named Ababil-4? pic.twitter.com/dDDaHcCKVi — Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 5, 2021

وقال المحلل إنه يفترض أن الاستخبارات الإيرانية استطاعت الحصول عليها عن طريق قنواتها السرية.

وتم الكشف عن المنظومة الإيرانية الحديثة لأول مرة عام 2017. وحسب المحلل فإنها استخدمت أولا في درونات"الأبابيل - 3" الضاربة. وقد نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر نجاح تدمير هدف تدريبي من قبل الصاروخ الإيراني الموجه المضاد للدبابات على مسافة 8000 متر.

وقام المهندسون الإيرانيون بتصميم نموذج بري محمول من هذا الصاروخ. ويرى المحلل الروسي أن صواريخ "ألماس" الإيرانية المذكورة ستزيد إلى حد بعيد من قدرة الوحدات العسكرية الإيرانية على مكافحة المدرعات وغيرها من المعدات.

يذكر أن مراسم تسليم "ألماس" شهدت كذلك الكشف عن مروحية AH-1J الضاربة المزودة بصواريخ Ghaem-114 الموجهة التي تعد نسخا غير مرخصة لـ AGM-114 Hellfire الأمريكية المعروفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا