مصر تطلق مشروع "هدهد" لمواجهة أزمة المياه

وجه وزير الزراعة المصري بسرعة إطلاق مشروع "هدهد"، المساعد الذكي للفلاح المصري الذي سيساعد على ترشيد استهلاك المياه.

إقرأ المزيد

وأكد الوزير المصري السيد القصير أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم الإرشادي للمزارع المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب متابعة التغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.

وفي نفس الإطار راجع وزير الزراعة تطورات متابعة المحاصيل الزراعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة على صور الأقمار الصناعية، مؤكدا أهمية الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة لما له من اثر إيجابي على المحاصيل المختلفة ودورها في التخطيط والمتابعة، وأثر ذلك على الإنتاج واستهلاك المياه.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مرة في القطاع الزراعي، وميكنة عدد 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.

المصدر: وكالات